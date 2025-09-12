Ресивер «Грин-Бэй» Джейден Рид выбыл на 6–8 недель из-за перелома ключицы

Принимающий «Грин-Бэй Пэкерс» Джейден Рид получил перелом ключицы в матче против «Вашингтон Коммандерс» (27:18) и пропустит до двух месяцев. Главный тренер Мэтт Лафлер после игры сообщил, что игрок выбыл «надолго». По данным NFL Network и инсайдера Иэна Рапопорта, срок восстановления составит от шести до восьми недель, и Рид сможет вернуться лишь в ноябре.

Травма произошла в первой четверти после 39-ярдового тачдауна, который был аннулирован из-за нарушения. Рид упал на правый бок, а сверху на него приземлился сейфти «Коммандерс» Куан Мартин. В результате ресивер покинул поле и вскоре был отправлен в раздевалку.

В этой встрече Рид так и не отметился набранными ярдами, а в первом туре против «Детройт Лайонс» сделал три приема на 45 ярдов с тачдауном.

В отсутствие Рида в игре против «Вашингтона» лидером по ярдам стал тайт-энд Такер Крафт (124 ярда и тачдаун), а среди ресиверов — Донтейвион Уикс (44 ярда). Новичок первого раунда Мэттью Голден остался без приемов.