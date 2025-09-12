0

Раннинбек «Вашингтона» Остин Эклер порвал ахилл

Раннинбек «Вашингтон Коммандерс» Остин Эклер, вероятнее всего, повредил ахиллово сухожилие в матче против «Грин-Бэй Пэкерс» (18:27).

30-летний игрок пройдет МРТ для подтверждения диагноза, но, по информации источников, надежд на благоприятный исход немного. В случае подтверждения разрыва Эклер пропустит оставшуюся часть сезона-2025.

Травма произошла за четыре минуты до конца встречи: Эклер располагался в слоте, завязался с защитником, сделал пару шагов к бровке, а затем в бесконтактной ситуации упал на газон, схватившись за правую голень. Его увели с поля, а затем отвезли в раздевалку на тележке.

В этой игре Эклер набрал 17 ярдов на 8 выносах и сделал два приема на 7 ярдов. Это его девятый сезон в НФЛ и второй в составе «Коммандерс». В прошлом году он отыграл только 12 матчей из-за сотрясения мозга.

После травмы Эклера больше игрового времени получат новичок Джакори Кроски-Мерритт, а также Джереми Макниколс и Крис Родригес.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
