Роджерс — о победе над «Джетс»: «Было приятно напомнить им, что я еще способен играть»

Квотербек «Питтсбург Стилерс» Аарон Роджерс прокомментировал победу над своей бывшей командой «Нью-Йорк Джетс» (34:32) в первом матче регулярного сезона.

«В этой организации были люди, которые считали, что я больше не способен играть. Было приятно напомнить им, что это не так», — сказал Роджерс.

На отдельный вопрос о тренере «Джетс» Аароне Гленне он добавил: «Мне было приятно обыграть всех, кто связан с „Джетс“».

В матче Роджерс набрал 244 пасовых ярдов и 4 тачдауна.

В «Джетс» квотербек провел два сезона, первый пропустив практически полностью из-за разрыва ахилла.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
