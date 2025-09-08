Роджерс — о победе над «Джетс»: «Было приятно напомнить им, что я еще способен играть»
Квотербек «Питтсбург Стилерс» Аарон Роджерс прокомментировал победу над своей бывшей командой «Нью-Йорк Джетс» (34:32) в первом матче регулярного сезона.
«В этой организации были люди, которые считали, что я больше не способен играть. Было приятно напомнить им, что это не так», — сказал Роджерс.
На отдельный вопрос о тренере «Джетс» Аароне Гленне он добавил: «Мне было приятно обыграть всех, кто связан с „Джетс“».
В матче Роджерс набрал 244 пасовых ярдов и 4 тачдауна.
В «Джетс» квотербек провел два сезона, первый пропустив практически полностью из-за разрыва ахилла.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости