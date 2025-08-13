Аарон Роджерс — о новом шлеме: «Внутри как в долбаном космическом корабле»
Квотербек «Питтсбург Стилерс» Аарон Роджерс выбрал новый шлем перед стартом сезона. Модель Schutt Air XP Pro Q11 LTD, в которой он выступал на протяжении всей карьеры, больше не разрешена из-за несоответствия обновленным стандартам безопасности.
Сейчас Роджерс тренируется в шлеме Schutt Air XP Pro VTD II.
«Мне он не нравится, нет. Я пытаюсь найти замену. Внутри как в долбаном космическом корабле. Мы должны его поменять. Маска не подходит к шлему, потому что она старая. Очевидно, как и я сам, но сейчас мы просто ищем подходящий шлем», — сказал Роджерс.
В это межсезонье Роджерс перешел в «Питтсбург» после двух лет в «Нью-Йорк Джетс».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
