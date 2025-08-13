0

Аарон Роджерс — о новом шлеме: «Внутри как в долбаном космическом корабле»

Квотербек «Питтсбург Стилерс» Аарон Роджерс выбрал новый шлем перед стартом сезона. Модель Schutt Air XP Pro Q11 LTD, в которой он выступал на протяжении всей карьеры, больше не разрешена из-за несоответствия обновленным стандартам безопасности.

Сейчас Роджерс тренируется в шлеме Schutt Air XP Pro VTD II.

«Мне он не нравится, нет. Я пытаюсь найти замену. Внутри как в долбаном космическом корабле. Мы должны его поменять. Маска не подходит к шлему, потому что она старая. Очевидно, как и я сам, но сейчас мы просто ищем подходящий шлем», — сказал Роджерс.

В это межсезонье Роджерс перешел в «Питтсбург» после двух лет в «Нью-Йорк Джетс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoНФЛ
logoАарон Роджерс
logoПиттсбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ти Джей Уотт стал самым высокооплачиваемым игроком НФЛ, не считая квотербеков
218 июля, 09:20
Бывший функционер «Питтсбурга»: «Мы могли выбрать Роджерса на драфте 2005 года»
12 июля, 13:03
Главные новости
Джордан Лав перенесет операцию на большом пальце руки
сегодня, 13:20
Брэндон Айюк должен вернуться в строй к шестому туру регулярного сезона
вчера, 07:30
Клубы НФЛ рассматривают возможность обмена Тайрика Хилла из «Майами»
11 августа, 08:35
Трейлер хоррора «Он» про перспективного игрока в американский футбол
6 августа, 16:00Кино
Совокупные доходы клубов НФЛ за прошлый год составили $13 млрд
24 июля, 15:34
Патрик Махоумс: «Мне нужно лучше бросать мяч в глубину»
24 июля, 14:23
Филип Риверс официально завершил карьеру в составе «Чарджерс», подписав однодневный контракт
22 июля, 19:35
Квотербек «Теннесси» Уилл Левис пропустит сезон из-за травмы плеча
22 июля, 10:58
«Цинциннати» подпишет квотербека Дезмонда Риддера
21 июля, 18:54
«Сиэтл» расстался с тайт-эндом Ноа Фэнтом
21 июля, 16:46
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01