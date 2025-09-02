0

«Питтсбург» продлил контракт с Джейленом Уорреном на два года

Раннинбек Джейлен Уоррен продлил контракт с «Питтсбург Стилерс» на два года.

Нынешний контракт Уоррена истекает по окончании сезона-2025, в рамках которого он заработает чуть более $5,3 млн.

Уоррен пришел в команду как незадрафтованный свободный агент в 2022 году и провел 48 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 346 выносов на 1 674 ярда и шесть тачдаунов, а также 127 приемов на 894 ярда. В плей-офф он также совершил 10 выносов на 44 ярда и шесть приемов на 35 ярдов в двух играх.

В предыдущие три сезона основным бегущим был Нажи Харрис, но в этом году Уоррен занимает первую строчку в глубине состава.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
Джейлен Уоррен
logoНФЛ
logoПиттсбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аарон Роджерс — о новом шлеме: «Внутри как в долбаном космическом корабле»
13 августа, 15:24
Ти Джей Уотт стал самым высокооплачиваемым игроком НФЛ, не считая квотербеков
218 июля, 09:20
Главные новости
Том Брэди: «Квотербеки в НФЛ сейчас не так хорошо ментально подготовлены к игре, как 25 лет назад»
вчера, 15:01
Трэвис Келси и Тейлор Свифт объявили о помолвке
2426 августа, 18:13Фото
Новый альбом Тейлор Свифт выйдет 3 октября. Она объявила об этом и показала обложку в подкасте Трэвиса Келси
214 августа, 14:39Видео
Аарон Роджерс — о новом шлеме: «Внутри как в долбаном космическом корабле»
13 августа, 15:24
Джордан Лав перенесет операцию на большом пальце руки
13 августа, 13:20
Брэндон Айюк должен вернуться в строй к шестому туру регулярного сезона
12 августа, 07:30
Клубы НФЛ рассматривают возможность обмена Тайрика Хилла из «Майами»
11 августа, 08:35
Трейлер хоррора «Он» про перспективного игрока в американский футбол
6 августа, 16:00Кино
Совокупные доходы клубов НФЛ за прошлый год составили $13 млрд
24 июля, 15:34
Патрик Махоумс: «Мне нужно лучше бросать мяч в глубину»
24 июля, 14:23
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01