«Питтсбург» продлил контракт с Джейленом Уорреном на два года

Раннинбек Джейлен Уоррен продлил контракт с «Питтсбург Стилерс» на два года.

Нынешний контракт Уоррена истекает по окончании сезона-2025, в рамках которого он заработает чуть более $5,3 млн.

Уоррен пришел в команду как незадрафтованный свободный агент в 2022 году и провел 48 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 346 выносов на 1 674 ярда и шесть тачдаунов, а также 127 приемов на 894 ярда. В плей-офф он также совершил 10 выносов на 44 ярда и шесть приемов на 35 ярдов в двух играх.

В предыдущие три сезона основным бегущим был Нажи Харрис, но в этом году Уоррен занимает первую строчку в глубине состава.