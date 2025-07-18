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Ти Джей Уотт стал самым высокооплачиваемым игроком НФЛ, не считая квотербеков

«Питтсбург Стилерс» и эдж-рашер Ти Джей Уотт договорились о трехлетнем продлении контракта на сумму $123 млн, из которых $108 млн гарантированы.

Средняя зарплата в $41 млн делает Уотта самым высокооплачиваемым не-квотербеком в истории лиги.

Ранее рекорд принадлежал Майлсу Гарретту из «Кливленд Браунс» ($40 млн) и ресиверу Джамарру Чейзу из «Цинциннати Бенгалс» ($40,25 млн).

Уотт, выбранный под 30-м номером на драфте-2017, трижды становился лидером лиги по сэкам, в том числе в сезоне-2023 (19,0).

В прошлом году он сыграл во всех 17 матчах, сделав 11,5 сэка, 19 захватов с потерей ярдов, 27 ударов по квотербеку и 6 спровоцированных фамблов — лучший результат в НФЛ.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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