Ресивер «Канзас-Сити» приговорен к 30 дням тюремного заключения

Ресивер «Канзас-Сити Чифс» Раши Райс был приговорен судом округа Даллас к пяти годам условно и 30 дням тюремного заключения за участие в аварии с серьезными последствиями.

Райс признал вину по двум пунктам: участие в уличных гонках и ДТП, повлекшее тяжкий вред здоровью. Оба эпизода квалифицируются как уголовные преступления третьей степени.

Он полностью возместил медицинские расходы пострадавших, потратив более $115 тысяч. Это закрывает уголовную часть дела, однако гражданские иски еще в силе.

Теперь решение по дисциплинарному наказанию должна вынести НФЛ — по прогнозам, игрока ждет многоматчевая дисквалификация.

Авария произошла 30 марта 2024 года, когда Райс и бывший игрок Южного Методистского университета Тедди Нокс устраивали уличные гонки в Далласе. Оба потеряли управление, спровоцировали массовое ДТП и скрылись с места происшествия. В результате четыре человека были доставлены в больницу.