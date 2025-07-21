1

«Канзас-Сити» продлил контракт с Джорджем Карлафтисом

Ди-энд «Канзас-Сити Чифс» Джордж Карлафтис согласовал с клубом новое четырехлетнее соглашение. Сумма сделки составляет $93 млн, из которых $62 млн гарантированы.

У Карлафтиса оставался последний год по контракту новичка. Весной «Чифс» активировали опцию пятого года, теперь игрок будет связан с клубом до окончания сезона–2030.

Выбранный под 30-м номером на драфте–2022, Карлафтис провел 53 из 59 матчей регулярного сезона и плей-офф в стартовом составе. На его счету 115 захватов, 24,5 сэка, один спровоцированный фамбл и два подбора. В матчах плей-офф он сделал 8 сэков, включая 4 — в трех играх прошлого сезона.

Тренировочные сборы «Канзас-Сити» стартуют в понедельник. Команда начнет работу в университете Миссури Вестерн.

Ранее контракт с клубом продлил гард Трей Смит.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
Джордж Карлафтис
logoНФЛ
logoКанзас-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ресивер «Канзас-Сити» приговорен к 30 дням тюремного заключения
18 июля, 10:34
«Канзас-Сити» и Трей Смит согласовали четырехлетний контракт на $94 млн
16 июля, 08:42
Главные новости
Совокупные доходы клубов НФЛ за прошлый год составили $13 млрд
сегодня, 15:34
Патрик Махоумс: «Мне нужно лучше бросать мяч в глубину»
сегодня, 14:23
Филип Риверс официально завершил карьеру в составе «Чарджерс», подписав однодневный контракт
22 июля, 19:35
Квотербек «Теннесси» Уилл Левис пропустит сезон из-за травмы плеча
22 июля, 10:58
«Цинциннати» подпишет квотербека Дезмонда Риддера
21 июля, 18:54
«Сиэтл» расстался с тайт-эндом Ноа Фэнтом
21 июля, 16:46
Защитник «Детройта» Ливай Онзурикей пропустит сезон из-за разрыва крестообразной связки
21 июля, 15:32
Трамп потребовал вернуть клубу «Вашингтон» историческое название «Редскинз»: «Если они не избавятся от нелепого прозвища «Коммандерс», я не заключу сделку на строительство стадиона»
7521 июля, 07:40
Ресивер «Чарджерс» Майк Уильямс завершил карьеру в 30 лет
18 июля, 13:43
Ресивер «Канзас-Сити» приговорен к 30 дням тюремного заключения
18 июля, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01