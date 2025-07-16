Соус Гарднер стал самым высокооплачиваемым корнербеком в НФЛ

Корнербек Соус Гарднер и «Нью-Йорк Джетс» согласовали четырехлетнее продление контракта на $120,4 млн, сообщает NFL Media.

Сумма включает $60 млн гарантированных выплат и делает Гарднера самым высокооплачиваемым корнербеком лиги по средней зарплате — он обходит Дерека Стингли из «Хьюстон Тексанс».

Гарднер был признан лучшим защитником среди новичков в 2022 году и дважды подряд попадал в первую символическую сборную.

Днем ранее клуб продлил контракт с ресивером Гарреттом Уилсоном. Из трех игроков, выбранных «Джетс» в первом раунде драфта–2022, теперь только эдж-рашер Джермейн Джонсон не подписал новое соглашение.