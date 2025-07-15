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«Джетс» продлили контракт с ресивером Гарреттом Уилсоном

«Нью-Йорк Джетс» и ресивер Гарретт Уилсон договорились о продлении контракта на четыре года. Сумма сделки составляет $130 млн, из которых $90 млн гарантированы.

Уилсон, выбранный под 10-м номером на драфте–2022, был связан с клубом до 2026 года после того, как весной команда активировала опцию пятого года.

Уилсон трижды подряд преодолевал отметку в 1000 ярдов на приеме, не пропустив ни одного из 51 возможного матча. В сезоне–2024 он установил личные рекорды по приемам (101), ярдам (1104) и тачдаунам (7). Всего за карьеру на его счету 279 приемов, 3249 ярдов и 14 тачдаунов.

В 2022 году он был признан лучшим новичком нападения по версии Associated Press.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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Гарретт Уилсон
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