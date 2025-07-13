Чемпионат России. 5-я неделя. Брянский «Спартак» проиграл «Северному Легиону», «Кэпитал Шаркс» сыграют со сборной Татарстана

12 и 13 июля проходят матчи пятой недели чемпионата России по американскому футболу.

Чемпионат России по американскому футболу

Сезон-2025

Пятая неделя

12 июля

Уральские Молнии (Екатеринбург) — сборная Челябинской области — 8:21 (0:13, 8:0, 0:0, 0:8)

Спартанцы (Москва) — Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) — 57:0 (21:0, 14:0, 14:0, 8:0)

13 июля

Спартак (Брянск) — Северный Легион (Санкт-Петербург) — 14:34 (12:0, 0:7, 0:14, 2:13)

14:00. Кэпитал Шаркс (Москва) — сборная Татарстана

Группа А

Спартак (Москва) 3–0 (+128) Северный Легион (Санкт-Петербург) 3–1 (+13) Грифоны (Санкт-Петербург) 2–2 (–43) Спартак (Брянск) 1–2 (–8) Драконы (Москва) 0–4 (–90)

Группа Б

Спартанцы (Москва) 4–0 (+162) Кэпитал Шаркс (Москва) 3–0 (+122) Сборная Татарстана 3–1 (+91) Сборная Челябинской области 1–3 (–76) Уральские Молнии (Екатеринбург) 1–4 (–149) Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) 0–4 (–150)

В полуфиналы выходит по две команды из каждой группы.