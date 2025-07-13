Чемпионат России. 5-я неделя. Брянский «Спартак» проиграл «Северному Легиону», «Кэпитал Шаркс» сыграют со сборной Татарстана
12 и 13 июля проходят матчи пятой недели чемпионата России по американскому футболу.
Чемпионат России по американскому футболу
Сезон-2025
Пятая неделя
12 июля
Уральские Молнии (Екатеринбург) — сборная Челябинской области — 8:21 (0:13, 8:0, 0:0, 0:8)
Спартанцы (Москва) — Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) — 57:0 (21:0, 14:0, 14:0, 8:0)
13 июля
Спартак (Брянск) — Северный Легион (Санкт-Петербург) — 14:34 (12:0, 0:7, 0:14, 2:13)
14:00. Кэпитал Шаркс (Москва) — сборная Татарстана
Группа А
Спартак (Москва) 3–0 (+128)
Северный Легион (Санкт-Петербург) 3–1 (+13)
Грифоны (Санкт-Петербург) 2–2 (–43)
Спартак (Брянск) 1–2 (–8)
Драконы (Москва) 0–4 (–90)
Группа Б
Спартанцы (Москва) 4–0 (+162)
Кэпитал Шаркс (Москва) 3–0 (+122)
Сборная Татарстана 3–1 (+91)
Сборная Челябинской области 1–3 (–76)
Уральские Молнии (Екатеринбург) 1–4 (–149)
Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) 0–4 (–150)
В полуфиналы выходит по две команды из каждой группы.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
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