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Чемпионат России. 3-я неделя. «Драконы» уступили «Северному Легиону» в одно владение и другие результаты

12 и 14 июня прошли матчи второй недели чемпионата России по американскому футболу.

Чемпионат России по американскому футболу

Сезон-2025

Третья неделя

12 июня

Сборная республики Татарстан — Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) — 45:0 (21:0, 14:0, 3:0, 7:0)

14 июня

Драконы (Москва) — Северный Легион (Санкт-Петербург) — 7:12 (0:0, 0:12, 7:0, 0:0)

Спартак (Москва) — Грифоны (Санкт-Петербург) — 48:13 (7:0, 7:7, 14:6, 20:0)

Уральские Молнии (Екатеринбург) — Кэпитал Шаркс (Москва) — 0:46 (0:21, 0:3, 0:14, 0:8)

Группа А

  1. Спартак (Москва) 2–0 (+74)

  2. Спартак (Брянск) 1–0 (+18)

  3. Северный Легион (Санкт-Петербург) 2–1 (–7)

  4. Грифоны (Санкт-Петербург) 1–2 (–49)

  5. Драконы (Москва) 0–3 (–36)

Группа Б

  1. Сборная республики Татарстан 3–0 (+104)

  2. Спартанцы (Москва) 2–0 (+92)

  3. Кэпитал Шаркс (Москва) 2–0 (+87)

  4. Сборная Челябинской области 0–2 (–54)

  5. Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) 0–2 (–76)

  6. Уральские Молнии (Екатеринбург) 0–3 (–143)

В полуфиналы выходит по две команды из каждой группы.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
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