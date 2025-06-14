Чемпионат России. 3-я неделя. «Драконы» уступили «Северному Легиону» в одно владение и другие результаты
12 и 14 июня прошли матчи второй недели чемпионата России по американскому футболу.
Чемпионат России по американскому футболу
Сезон-2025
Третья неделя
12 июня
Сборная республики Татарстан — Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) — 45:0 (21:0, 14:0, 3:0, 7:0)
14 июня
Драконы (Москва) — Северный Легион (Санкт-Петербург) — 7:12 (0:0, 0:12, 7:0, 0:0)
Спартак (Москва) — Грифоны (Санкт-Петербург) — 48:13 (7:0, 7:7, 14:6, 20:0)
Уральские Молнии (Екатеринбург) — Кэпитал Шаркс (Москва) — 0:46 (0:21, 0:3, 0:14, 0:8)
Группа А
Спартак (Москва) 2–0 (+74)
Спартак (Брянск) 1–0 (+18)
Северный Легион (Санкт-Петербург) 2–1 (–7)
Грифоны (Санкт-Петербург) 1–2 (–49)
Драконы (Москва) 0–3 (–36)
Группа Б
Сборная республики Татарстан 3–0 (+104)
Спартанцы (Москва) 2–0 (+92)
Кэпитал Шаркс (Москва) 2–0 (+87)
Сборная Челябинской области 0–2 (–54)
Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) 0–2 (–76)
Уральские Молнии (Екатеринбург) 0–3 (–143)
В полуфиналы выходит по две команды из каждой группы.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
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