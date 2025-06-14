Чемпионат России. 3-я неделя. «Драконы» уступили «Северному Легиону» в одно владение и другие результаты

12 и 14 июня прошли матчи второй недели чемпионата России по американскому футболу.

Чемпионат России по американскому футболу Сезон-2025 Третья неделя 12 июня Сборная республики Татарстан — Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) — 45:0 (21:0, 14:0, 3:0, 7:0) 14 июня Драконы (Москва) — Северный Легион (Санкт-Петербург) — 7:12 (0:0, 0:12, 7:0, 0:0) Спартак (Москва) — Грифоны (Санкт-Петербург) — 48:13 (7:0, 7:7, 14:6, 20:0) Уральские Молнии (Екатеринбург) — Кэпитал Шаркс (Москва) — 0:46 (0:21, 0:3, 0:14, 0:8) Группа А Спартак (Москва) 2–0 (+74) Спартак (Брянск) 1–0 (+18) Северный Легион (Санкт-Петербург) 2–1 (–7) Грифоны (Санкт-Петербург) 1–2 (–49) Драконы (Москва) 0–3 (–36) Группа Б Сборная республики Татарстан 3–0 (+104) Спартанцы (Москва) 2–0 (+92) Кэпитал Шаркс (Москва) 2–0 (+87) Сборная Челябинской области 0–2 (–54) Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) 0–2 (–76) Уральские Молнии (Екатеринбург) 0–3 (–143) В полуфиналы выходит по две команды из каждой группы.