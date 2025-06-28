Чемпионат России. 4-я неделя. «Грифоны» обыграли брянский «Спартак», сборная Татарстана уступила «Спартанцам» и другие результаты
28 июня прошли матчи четвертой недели чемпионата России по американскому футболу.
Чемпионат России по американскому футболу
Сезон-2025
Четвертая неделя
28 июня
Грифоны (Санкт-Петербург) — Спартак (Брянск) — 32:26 (10:6, 6:6, 0:6, 16:8)
Драконы (Москва) — Спартак (Москва) — 0:54 (0:10, 0:25, 0:7, 0:12)
Уральские Молнии (Екатеринбург) — Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) — 28:21 (12:8, 0:6, 8:7, 8:0)
Кэпитал Шаркс (Москва) — сборная Челябинской области — 48:13 (14:0, 27:13, 7:0, 0:0)
Сборная Татарстана — Спартанцы (Москва) — 28:41 (7:13, 7:14, 0:8, 14:6)
Группа А
Спартак (Москва) 3–0 (+128)
Северный Легион (Санкт-Петербург) 2–1 (–7)
Грифоны (Санкт-Петербург) 2–2 (–43)
Спартак (Брянск) 1–1 (+12)
Драконы (Москва) 0–4 (–90)
Группа Б
Спартанцы (Москва) 3–0 (+105)
Кэпитал Шаркс (Москва) 3–0 (+122)
Сборная Татарстана 3–1 (+91)
Уральские Молнии (Екатеринбург) 1–3 (–136)
Сборная Челябинской области 0–3 (–89)
Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) 0–3 (–93)
В полуфиналы выходит по две команды из каждой группы.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
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