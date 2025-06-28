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Чемпионат России. 4-я неделя. «Грифоны» обыграли брянский «Спартак», сборная Татарстана уступила «Спартанцам» и другие результаты

28 июня прошли матчи четвертой недели чемпионата России по американскому футболу.

Чемпионат России по американскому футболу

Сезон-2025

Четвертая неделя

28 июня

Грифоны (Санкт-Петербург) — Спартак (Брянск) — 32:26 (10:6, 6:6, 0:6, 16:8)

Драконы (Москва) — Спартак (Москва) — 0:54 (0:10, 0:25, 0:7, 0:12)

Уральские Молнии (Екатеринбург) — Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) — 28:21 (12:8, 0:6, 8:7, 8:0)

Кэпитал Шаркс (Москва) — сборная Челябинской области — 48:13 (14:0, 27:13, 7:0, 0:0)

Сборная Татарстана — Спартанцы (Москва) — 28:41 (7:13, 7:14, 0:8, 14:6)

Группа А

  1. Спартак (Москва) 3–0 (+128)

  2. Северный Легион (Санкт-Петербург) 2–1 (–7)

  3. Грифоны (Санкт-Петербург) 2–2 (–43)

  4. Спартак (Брянск) 1–1 (+12)

  5. Драконы (Москва) 0–4 (–90)

Группа Б

  1. Спартанцы (Москва) 3–0 (+105)

  2. Кэпитал Шаркс (Москва) 3–0 (+122)

  3. Сборная Татарстана 3–1 (+91)

  4. Уральские Молнии (Екатеринбург) 1–3 (–136)

  5. Сборная Челябинской области 0–3 (–89)

  6. Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) 0–3 (–93)

В полуфиналы выходит по две команды из каждой группы.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
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