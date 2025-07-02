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Профсоюз игроков не будет вести переговоры с НФЛ о расширении регулярного сезона до следующего года

По информации The Washington Post, профсоюз игроков НФЛ не планирует вести переговоры с лигой о расширении регулярного сезона до 18 матчей или по другим вопросам как минимум до начала следующего года.

Ранее ожидалось, что диалог может активизироваться уже этим летом. Причины отсрочки официально не раскрываются.

Новость появилась на фоне продолжающихся вопросов о том, почему профсоюз не использовал в полной мере выигранное дело о сговоре клубов против полностью гарантированных контрактов. Несмотря на наличие решения и доказательств, профсоюз пока не предпринял никаких действий: ни обращений в Минюст США, ни публичных кампаний.

Лига, по мнению источников, рано или поздно добьется увеличения числа матчей в регулярном сезоне до 18. В крайнем случае это произойдет после окончания текущего Коллективного соглашения: владельцы могут инициировать локаут до тех пор, пока игроки не согласятся на условия.

Намеком на возможную отсрочку стало отсутствие даты проведения Супербоула в Атланте в феврале 2028 года. Если она будет утверждена исходя из нынешнего 17-матчевого формата, это будет означать, что 18 матчей появятся не раньше сезона-2028.

Кроме того, владельцы клубов стремятся увеличить число международных матчей с 10 до 16 в год.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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Ассоциация игроков НФЛ
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