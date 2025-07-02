Дэррен Уоллер возобновил карьеру и перешел из «Нью-Йорк Джайентс» в «Майами»

После обмена Джонну Смита в «Питтсбург Стилерс» «Майами Долфинс» усилили позицию тайт-энда, договорившись о переходе Дэррена Уоллера, который решил возобновить карьеру после годичного перерыва.

По информации NFL Media, «Долфинс» отправят в «Нью-Йорк Джайентс» шестой раунд драфта–2026. В обратном направлении «Джайентс» передадут условный седьмой раунд–2027. Хотя Уоллер не играл в 2024 году, права на него все еще принадлежали «Джайентс». Он подпишет контракт с «Майами» на один год с возможностью заработать до $5 млн.

Уоллеру в сентябре исполнится 33 года. Лучшие сезоны он провел в «Рейдерс»: 90 приемов и 1145 ярдов в 2019 году, затем 107 приемов и 1196 ярдов в 2020-м. Однако в 2021 и 2022 годах он много пропускал из-за травм. В 2023 году он провел 12 матчей за «Джайентс», сделав 52 приема на 552 ярда и один тачдаун, после чего объявил о завершении карьеры.

Теперь Уоллер присоединится к Фаро Брауну, Таннеру Коннеру, Джейлену Коньерсу, Джулиану Хиллу и Хейдену Руччи в группе тайт-эндов «Майами».