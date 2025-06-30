«Майами» обменял Джейлена Рэмзи и Джонну Смита в «Питтсбург». В обратном направлении перешел Минка Фицпатрик

«Питтсбург Стилерс» и «Майами Долфинс» провернули крупный обмен, в рамках которого корнербек Джейлен Рэмзи и тайт-энд Джонну Смит отправились в Питтсбург, а сейфти Минка Фицпатрик вернулся в Майами.

Рэмзи, семикратный участник Матча звезд и трехкратный игрок символической сборной, в третий раз за карьеру сменит команду. В прошлом году он сыграл все 17 матчей за «Долфинс», сделав два перехвата, один сэк и сбив 11 передач. По информации СМИ, он получит прибавку к зарплате — в 2025 году его оклад составит $26,6 млн.

Фицпатрик, напротив, возвращается в клуб, который выбрал его в первом раунде драфта-2018. В составе «Стилерс» он трижды входил в символическую сборную сезона и пять раз играл в Пробоуле. В 2023 году он сделал 96 захватов, четыре сбитых передачи, один перехват и форсировал фамбл.

Также в сделку включен тайт-энд Джонну Смит, который в 2023 году провел лучший сезон в карьере: 88 приемов, 884 ярда и 8 тачдаунов. Он воссоединится с координатором нападения Артуром Смитом, с которым ранее работал в «Теннесси» и «Атланте». Смит продлил контракт с «Питтсбургом» на один год и $12 млн.

По условиям сделки, «Стилерс» также получат выбор в седьмом раунде драфта-2027, а «Долфинс» — в пятом раунде того же года.