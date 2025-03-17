Купер Раш станет дублером Ламара Джексона в «Балтиморе»
Квотербек Купер Раш продолжит карьеру в АФК, став дублером в «Балтимор Рейвенс». Он подписал двухлетний контракт с клубом.
Сумма соглашения составляет $12,2 миллиона.
31-летний Раш почти всю карьеру провел в «Далласе», за исключением короткого периода в «Джайентс» в 2020 году. Он сыграл 38 матчей, в 14 из них выходил в стартовом составе. В 2022 году «Каубойс» одержали четыре победы в пяти матчах с ним в основе, а в 2024-м его результат был 4-4.
За карьеру Раш реализовал 60,7% передач, набрав 3 463 ярда, 20 тачдаунов и 10 перехватов.
В «Балтиморе» он будет дублером двукратного MVP Ламара Джексона.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости