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Купер Раш станет дублером Ламара Джексона в «Балтиморе»

Квотербек Купер Раш продолжит карьеру в АФК, став дублером в «Балтимор Рейвенс». Он подписал двухлетний контракт с клубом.

Сумма соглашения составляет $12,2 миллиона.

31-летний Раш почти всю карьеру провел в «Далласе», за исключением короткого периода в «Джайентс» в 2020 году. Он сыграл 38 матчей, в 14 из них выходил в стартовом составе. В 2022 году «Каубойс» одержали четыре победы в пяти матчах с ним в основе, а в 2024-м его результат был 4-4.

За карьеру Раш реализовал 60,7% передач, набрав 3 463 ярда, 20 тачдаунов и 10 перехватов.

В «Балтиморе» он будет дублером двукратного MVP Ламара Джексона.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
Купер Раш
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