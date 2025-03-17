Купер Раш станет дублером Ламара Джексона в «Балтиморе»

Квотербек Купер Раш продолжит карьеру в АФК, став дублером в «Балтимор Рейвенс». Он подписал двухлетний контракт с клубом.

Сумма соглашения составляет $12,2 миллиона.

31-летний Раш почти всю карьеру провел в «Далласе», за исключением короткого периода в «Джайентс» в 2020 году. Он сыграл 38 матчей, в 14 из них выходил в стартовом составе. В 2022 году «Каубойс» одержали четыре победы в пяти матчах с ним в основе, а в 2024-м его результат был 4-4.

За карьеру Раш реализовал 60,7% передач, набрав 3 463 ярда, 20 тачдаунов и 10 перехватов.

В «Балтиморе» он будет дублером двукратного MVP Ламара Джексона.