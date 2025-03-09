Ронни Стэнли продлил контракт с «Балтимором»
Левый тэкл «Балтимор Рэйвенс» Ронни Стэнли останется в команде. В субботу клуб объявил, что игрок согласился на новый контракт, сообщает The Athletic.
По информации журналистки Дианны Руссини, соглашение рассчитано на три года и 60 миллионов долларов, из которых 44 миллиона гарантированы.
Стэнли был выбран под шестым номером на драфте-2016 и с первого сезона занял место в стартовом составе «Рэйвенс». На протяжении карьеры он сталкивался с многочисленными травмами, но в сезоне-2024 впервые отыграл все матчи.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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