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Ронни Стэнли продлил контракт с «Балтимором»

Левый тэкл «Балтимор Рэйвенс» Ронни Стэнли останется в команде. В субботу клуб объявил, что игрок согласился на новый контракт, сообщает The Athletic.

По информации журналистки Дианны Руссини, соглашение рассчитано на три года и 60 миллионов долларов, из которых 44 миллиона гарантированы.

Стэнли был выбран под шестым номером на драфте-2016 и с первого сезона занял место в стартовом составе «Рэйвенс». На протяжении карьеры он сталкивался с многочисленными травмами, но в сезоне-2024 впервые отыграл все матчи.

Рынок свободных агентов–2025. Трекер

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoБалтимор
Ронни Стэнли
контракты
logoНФЛ
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