«Балтимор» подписал Деандре Хопкинса на годичный контракт

Ресивер Деандре Хопкинс заключил с «Балтимор Рейвенс» контракт на один год, сообщает NBC Sports.

По предварительным данным, сумма соглашения составит $5 млн, а с учетом бонусов может достигать $6 млн.

Хопкинс начал прошлый сезон в «Теннесси Тайтенс», но в ноябре был обменян в «Канзас-Сити Чифс». За 10 матчей в новой команде он сделал 41 прием на 437 ярдов и занес 4 тачдауна. В плей-офф на его счету 3 приема на 29 ярдов и 1 тачдаун.

32-летний ресивер семь раз за карьеру преодолевал отметку в 1000 ярдов за сезон, в последний раз — в 2023 году, когда набрал 1057 ярдов и 7 тачдаунов в составе «Теннесси». В НФЛ он выступает с 2013 года, будучи выбранным «Хьюстоном» в первом раунде драфта. За 12 сезонов Хопкинс сделал 984 приема на 12 965 ярдов и занес 83 тачдауна.