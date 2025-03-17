«Цинциннати» подписал новые контракты с Джамарром Чейзом и Ти Хиггинсом
«Цинциннати Бенгалс» продлили соглашения с ресиверами Джамарром Чейзом и Ти Хиггинсом.
По информации Fox Sports, Чейз подписал четырехлетний контракт на $161 миллион. Предполагается, что это дополнение к последнему году по контракту новичка, в рамках которого он должен был заработать $21,8 миллиона. В этом случае средняя зарплата по новому контракту составит $32,56 миллиона в год.
Хиггинс заключил четырехлетний контракт на $115 миллионов со средней зарплатой $28,75 миллиона. Он отказался от гарантированных $26,16 миллиона, которые мог получить в 2025 году по франчайз-тегу, и возможности выйти на рынок свободных агентов в 2026-м. Сообщается, что первые два года его нового соглашения полностью гарантированы.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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