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«Бенгалс» разрешили Трею Хендриксону искать варианты для обмена

«Бенгалс» разрешили ди-энду Трею Хендриксону искать новую команду. Игрок добивался этого уже второй год подряд.

«Для меня было честью представлять „Бенгалс“ последние четыре года. Я люблю этот город и клуб. Благодарен за возможность изучить варианты на рынке», – сказал Хендриксон ESPN.

В 2024 году 30-летний защитник стал лидером НФЛ по сэкам (17.5), вошел в первую символическую сборную сезона и в четвертый раз подряд попал в Матч звезд. В следующем сезоне он должен заработать $15.8 млн, а под потолком зарплат соглашение займет $18.7 млн.

Хендриксон входит в тройку лучших пас-рашеров лиги по количеству сэков (57) и давлению на квотербека, но его средняя зарплата лишь 11-я среди эдж-рашеров.

Еще в феврале Хендриксон намекал на возможный обмен: «Если это поможет „Бенгалс“ выиграть Супербоул, я готов помочь. Независимо от того, буду я в команде или нет», – сказал он в шоу Пэта Макафи.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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Трей Хендриксон
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