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«Цинциннати» второй год подряд применил франчайз-тег в отношении ресивера Ти Хиггинса

«Цинциннати Бенгалс» официально объявили, что повторно использовали франчайз-тег в отношении ресивера Ти Хиггинса. Клуб заявил, что продолжит переговоры с игроком о долгосрочном контракте.

Стороны могут договориться о продлении до 15 июля. Если соглашение не будет достигнуто, Хиггинс проведет сезон-2025 на однолетнем контракте с полностью гарантированной зарплатой $26,2 млн (120% от прошлогоднего $20,6 млн).

В «Цинциннати» рассчитывают удержать ресивера в составе и сохранить связку Джо Бурроу – Хиггинс. Однако клубу предстоит решить и другие контрактные вопросы: помимо Хиггинса, на продление рассчитывают ресивер Джамар Чейз и лидер НФЛ по секам прошлого сезона Трей Хендриксон. Также свободным агентом стал тайт-энд Майк Гесики.

В сезоне-2024 Хиггинс сыграл 12 матчей, набрав 911 ярдов и установив личный рекорд по тачдаунам (10). За пять лет в лиге он сделал 330 приемов на 4 595 ярдов и 34 тачдауна.

Чтобы освободить место под потолком зарплат, «Бенгалс» расстались с гардом Алексом Каппой, сэкономив $10,2 млн.

Франчайз-тег или клубная метка — это автоматическое продление контракта с футболистом на один сезон. Стоимость контракта вычисляется как средняя сумма, зарабатываемая топ-5 футболистами на той же игровой позиции, или же составляет 120% от предыдущего контракта. За межсезонье клуб может применить франчайз-тег только в отношении одного игрока.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
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