«Джетс» подписали Джастина Филдса на два года и $40 млн

По информации инсайдера ESPN Адама Шефтера, квотербек Джастин Филдс заключил двухлетний контракт с «Нью-Йорком» на $40 млн, из которых $30 млн гарантированы.

«Джетс» готовятся расстаться с Аароном Роджерсом, который будет отчислен после официального начала нового сезона. В числе главных претендентов на Роджерса называют «Питтсбург», где Филдс играл в 2024 году.

26-летний Филдс перешел в «Стилерс» весной 2024 года в результате обмена из «Чикаго». Перед драфтом-2024, на котором «Беарс» выбрали Кейлеба Уильямса первым номером, клуб отправил Филдса в Питтсбург за выбор в шестом раунде драфта-2025.

Филдс начал сезон в стартовом составе, пока Расселл Уилсон восстанавливался после травмы икроножной мышцы. Он выиграл 4 из 6 матчей, показав 65,8% точности пасов, 5 пасовых тачдаунов при 1 перехвате, 289 ярдов на выносе и 5 выносных тачдаунов.

После возвращения Уилсона в стартовый состав в матче 7-го тура Филдс принял участие лишь в четырех матчах, сделав одну пасовую и семь выносных попыток.

Филдс был выбран «Чикаго» под 11-м номером на драфте-2021 из университета Огайо Стейт. За 38 матчей в стартовом составе «Беарс» он показал 60,3% точности пасов (6 674 ярда, 40 тачдаунов, 30 перехватов).

За карьеру Филдс набрал 61,1% точности пасов (45 тачдаунов, 31 перехват) и 2 509 ярдов на выносе с 19 тачдаунами.