«Джетс» отчислят ресивера Даванте Адамса

«Нью-Йорк Джетс» расстанутся с принимающим Даванте Адамсом, сообщает источник ESPN.

Клуб также дал разрешение ресиверу Аллену Лазарду искать варианты обмена до начала нового финансового года 12 марта.

В 2025 году Адамс должен был получить $35,6 млн оклада, но эти деньги не были гарантированы.

Адамс перешёл в «Джетс» в октябре прошлого года из «Лас-Вегаса» за выбор в третьем раунде драфта-2025. После сезона с результатом 5–12 команда начала избавляться от игроков, подписанных в прошлом году.

В 11 матчах за «Джетс» 32-летний Адамс сделал 67 приёмов на 854 ярда и занёс 7 тачдаунов, преодолев отметку в 1000 ярдов пятый год подряд. После сезона он дал понять, что не хочет возвращаться в команду без Роджерса.