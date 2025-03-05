«Джетс» отчислят ресивера Даванте Адамса
«Нью-Йорк Джетс» расстанутся с принимающим Даванте Адамсом, сообщает источник ESPN.
Клуб также дал разрешение ресиверу Аллену Лазарду искать варианты обмена до начала нового финансового года 12 марта.
В 2025 году Адамс должен был получить $35,6 млн оклада, но эти деньги не были гарантированы.
Адамс перешёл в «Джетс» в октябре прошлого года из «Лас-Вегаса» за выбор в третьем раунде драфта-2025. После сезона с результатом 5–12 команда начала избавляться от игроков, подписанных в прошлом году.
В 11 матчах за «Джетс» 32-летний Адамс сделал 67 приёмов на 854 ярда и занёс 7 тачдаунов, преодолев отметку в 1000 ярдов пятый год подряд. После сезона он дал понять, что не хочет возвращаться в команду без Роджерса.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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