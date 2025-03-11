«Сиэтл» подписал Сэма Дарнолда на три года и $110,5 млн

Бывший квотербек «Миннесоты» Сэм Дарнолд продолжит карьеру в «Сихокс».

По информации ESPN Адама Шефтера, Дарнолд заключил с «Сиэтлом» трехлетний контракт на $110,5 млн, из которых $55 млн гарантированы. Он заменит Джино Смита в стартовом составе.

27-летний Дарнолд провел лучший сезон в карьере в схеме Кевина О’Коннелла и помог «Вайкингс» одержать 14 побед — лишь на 7 меньше, чем за все его предыдущие шесть лет в НФЛ (21 победа). Он занял 5-е место в лиге по пасовым ярдам (4 319) и тачдаунам (35) и впервые был приглашен на Матч звезд.

Однако в концовке сезона Дарнолд столкнулся с проблемами — в двух последних матчах он допустил 23 неточных паса и 11 сэков, а «Миннесота» проиграла «Детройту» и «Лос-Анджелесу» с общим счетом 18:58.

Дарнолд подписал контракт с «Вайкингс» в 2024 году как временщик, пока команда готовила к игре новичка Джей Джея Маккарти. Однако травма мениска у Маккарти в предсезонке вывела его из строя, и Дарнолд начал сезон в стартовом составе.

Выбранный под третьим номером драфта-2018, квотербек провел три года в «Джетс», два в «Каролине» и один в «Сан-Франциско» в роли запасного.