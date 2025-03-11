0

«Сиэтл» подписал Сэма Дарнолда на три года и $110,5 млн

Бывший квотербек «Миннесоты» Сэм Дарнолд продолжит карьеру в «Сихокс».

По информации ESPN Адама Шефтера, Дарнолд заключил с «Сиэтлом» трехлетний контракт на $110,5 млн, из которых $55 млн гарантированы. Он заменит Джино Смита в стартовом составе.

27-летний Дарнолд провел лучший сезон в карьере в схеме Кевина О’Коннелла и помог «Вайкингс» одержать 14 побед — лишь на 7 меньше, чем за все его предыдущие шесть лет в НФЛ (21 победа). Он занял 5-е место в лиге по пасовым ярдам (4 319) и тачдаунам (35) и впервые был приглашен на Матч звезд.

Однако в концовке сезона Дарнолд столкнулся с проблемами — в двух последних матчах он допустил 23 неточных паса и 11 сэков, а «Миннесота» проиграла «Детройту» и «Лос-Анджелесу» с общим счетом 18:58.

Дарнолд подписал контракт с «Вайкингс» в 2024 году как временщик, пока команда готовила к игре новичка Джей Джея Маккарти. Однако травма мениска у Маккарти в предсезонке вывела его из строя, и Дарнолд начал сезон в стартовом составе.

Выбранный под третьим номером драфта-2018, квотербек провел три года в «Джетс», два в «Каролине» и один в «Сан-Франциско» в роли запасного.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoСиэтл
logoНФЛ
Сэм Дарнолд
контракты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Питтсбург» обменял Ди Кея Меткафа и подписал с ним четырехлетний контракт
2вчера, 08:14
«Сиэтл» обменял Джино Смита в «Лас-Вегас» за выбор в третьем раунде
8 марта, 11:49
Главные новости
«Джетс» подписали Джастина Филдса на два года и $40 млн
46 минут назад
«Нью-Ингленд» подписал пас-рашера Харольда Лэндри
вчера, 12:45
Давантей Адамс подпишет двухлетний контракт с «Рэмс»
вчера, 10:08
«Баффало» продлил контракт с Джошем Алленом на рекордные $330 млн
вчера, 08:47
«Питтсбург» обменял Ди Кея Меткафа и подписал с ним четырехлетний контракт
2вчера, 08:14
Новичок «Канзас-Сити» Зейвьер Уорти арестован в Техасе по обвинению в нападении
9 марта, 18:59
«Канзас-Сити» продлил контракт с Маркизом Брауном на год
9 марта, 16:57
Майлс Гарретт и «Кливленд» согласовали условия рекордного контракта
9 марта, 16:05
Дерек Карр останется в «Нью-Орлеане» после изменения условий контракта
9 марта, 14:55
«Миннесота» не рассчитывает сохранить Сэма Дарнолда на следующий сезон. Клуб считается скрытым претендентом на подписание Аарона Роджерса
9 марта, 12:48
Ко всем новостям
Последние новости
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01
Задержаны подозреваемые в ограблении домов Патрика Махоумса, Трэвиса Келси и Джо Бурроу
21 февраля, 15:40
Центру «Филадельфии» Кэму Джургенсу провели операцию на спине после Супербоула
21 февраля, 11:32
«Нью-Орлеан» назначил Дага Нассмайера координатором нападения
21 февраля, 08:19
Гард «Далласа» Зак Мартин завершил карьеру
21 февраля, 06:14