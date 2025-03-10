«Питтсбург» обменял Ди Кея Меткафа и подписал с ним четырехлетний контракт

«Сиэтл Сихокс» обменяют ресивера Ди Кея Меткафа в «Питтсбург Стилерс».

По информации инсайдера NFL Media Тома Пелиссеро, «Питтсбург» подпишет с ресивером четырехлетний контракт на $132 млн — крупнейший в истории клуба. На текущем соглашении у Меткафа остается один год с зарплатой $18 млн.

В рамках сделки «Стилерс» отправят в «Сиэтл» выбор во втором раунде драфта-2025. Также команды обменяются пиками в поздних раундах.

Ранее стало известно, что «Сихокс» отправят квотербека Джино Смита в «Лас-Вегас» и расстанутся с ресивером Тайлером Локеттом.

«Питтсбургу» еще предстоит решить вопрос с квотербеком. В концовке прошлого сезона в стартовом составе «Стилерс» играл бывший одноклубник Меткафа по «Сихокс» Расселл Уилсон, но, по информации журналистов, команда склоняется к возвращению Джастина Филдса.