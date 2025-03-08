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«Сиэтл» обменял Джино Смита в «Лас-Вегас» за выбор в третьем раунде

«Лас-Вегас Рейдерс» приобрели квотербека Джино Смита из «Сиэтл Сихокс» в обмен на выбор в третьем раунде драфта-2025, сообщает NFL Network.

Смит стал стартовым квотербеком «Сиэтла» в 2022 году после обмена Расселла Уилсона. В том сезоне он набрал 4 282 ярда, 30 тачдаунов при 11 перехватах и показал точность передач 69,8%, а также помог команде выйти в плей-офф. Позже он подписал с клубом трехлетний контракт на 75 миллионов долларов. В последующих двух сезонах «Сиэтл» боролся за выход в постсезон, но не сумел его добиться.

После обмена у «Рейдерс» теперь есть опытный квотербек в составе, наряду с Эйденом О’Коннеллом. Сделка не исключает выбора квотербека на драфте-2024.

Обмен также оставляет «Сиэтл» в поиске стартового квотербека. В числе возможных вариантов рассматривается Сэм Дарнолд, который провел сезон-2024 в «Миннесоте».Е

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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