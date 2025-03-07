«Вашингтон» продлил контракт с лайнбекером Бобби Вагнером на год

34-летний лайнбекер Бобби Вагнер остается в «Вашингтоне». Клуб подписал с ним новый однолетний контракт на сумму до $9.5 млн, из которых $8 млн гарантированы, сообщает NFL Network.

В 2024 году Вагнер подписал контракт с «Вашингтоном» и вновь оказался в системе Дэна Куинна, с которым работал в «Сиэтле». Его предыдущий контракт включал $6.06 млн в гарантиях, но после выхода в Матч звезд и попадания во вторую символическую сборную сезона сумма гарантированных выплат была увеличена почти на $2 млн.

В прошлом сезоне Вагнер сыграл ключевую роль в защите «Вашингтона». Команда вышла в плей-офф, где обыграла «Тампа-Бэй» в раунде уайлд-кард и «Детройт» в дивизионном раунде, но уступила «Филадельфии» в финале НФК.

После завершения сезона Вагнер принял решение остаться в «Вашингтоне» еще на один год.