Владелец «Коммандерс» Джош Харрис: «Мы не будем возвращать прежнее название»
Мажоритарный владелец клуба НФЛ «Вашингтон Коммандерс» сообщил, что клуб не намерен возвращать историческое название «Редскинс».
«Наша команда приняла название «Коммандерс». Теперь оно что-то значит. Оно характизирует игроков, которые любят футбол, преуспевают в нем, крепки физически и психологически. Это название обрастает новыми значениями», — сказал Харрис.
Клуб существовал под названием «Редскинс» с 1933-го по 2019-й. В 2020 году под давлением общественности прежний владелец Дэн Снайдер переименовал команду сначала в «Вашингтон Футбол Тим», а через два года завершил ребрендинг.
В минувшем сезоне «Вашингтон» впервые с 1991 года вышел в финал конференции.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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