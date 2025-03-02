«Фотинайнерс» обменяли ресивера Дибо Сэмюэла в «Вашингтон» за выбор в пятом раунде драфта

«Вашингтон Коммандерс» приобрели ресивера «Фотинайнерс» Дибо Сэмюэла в обмен на выбор в пятом раунде драфта. Сделка станет официальной 12 марта. Об этом сообщает NFL Network со ссылкой на источники.

29-летний Сэмюэл, которому в 2025 году предстоит заработать $21,7 млн, воссоединится с генменеджером «Вашингтона» Адамом Питерсом, ранее работавшим в руководстве «Фотинайнерс». В новой команде он составит дуэт с Терри Маклорином.

В прошлом сезоне Сэмюэл провел 15 матчей, сделав 51 прием на 670 ярдов и 3 тачдауна, а также 42 выноса на 136 ярдов и 1 тачдаун. Всего 4 тачдауна за сезон — его худший результат с 2020 года.

В 2022 году Сэмюэл уже запрашивал обмен, но тогда остался в «Фотинайнерс». В это межсезонье клуб решил отпустить его, сосредоточившись на переговорах о новом контракте для квотербека Брока Парди.

«Вашингтон» завершил сезон-2024 с результатом 12–5, занял второе место в дивизионе Восток НФК и дошел до финала конференции, где уступил будущим чемпионам «Филадельфии Иглс» (23:55).