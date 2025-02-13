Капитан защиты «Цинциннати» запросил обмен в другую команду
Лайнбекер «Цинциннати Бенгалс» Джермейн Прэтт запросил обмен в другой клуб.
28-летний Прэтт в прошлом сезоне был капитаном защиты «Бенгалс» и лидировал по захватам. Также он записал на свой счет два перехвата и спровоцировал два фамбла.
Защита «Бенгалс» в сезоне–2024 входила в число худших в лиге по многим показателям. Согласно Pro Football Focus, Прэтт допустил 20 незавершенных захватов.
По итогам сезона «Цинциннати» расстался с координатором защиты Лу Анарумо.
Обмен или увольнение Прэтта позволит «Цинциннати» сэкономить $5.8 млн под потолком зарплат.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем