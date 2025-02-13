Капитан защиты «Цинциннати» запросил обмен в другую команду

Лайнбекер «Цинциннати Бенгалс» Джермейн Прэтт запросил обмен в другой клуб.

28-летний Прэтт в прошлом сезоне был капитаном защиты «Бенгалс» и лидировал по захватам. Также он записал на свой счет два перехвата и спровоцировал два фамбла.

Защита «Бенгалс» в сезоне–2024 входила в число худших в лиге по многим показателям. Согласно Pro Football Focus, Прэтт допустил 20 незавершенных захватов.

По итогам сезона «Цинциннати» расстался с координатором защиты Лу Анарумо.

Обмен или увольнение Прэтта позволит «Цинциннати» сэкономить $5.8 млн под потолком зарплат.