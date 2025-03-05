«Филадельфия» отчислит корнербека Джеймса Брэдберри перед открытием рынка свободных агентов

«Филадельфия Иглс» уведомили корнербека Джеймса Брэдберри, что он будет отчислен, сообщает ESPN.

Этот шаг сэкономит клубу $2,1 млн под потолком зарплат на 2025 год. Агент Брэдберри уже получил разрешение на переговоры с другими клубами.

31-летний Брэдберри пропустил сезон-2024 из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в предсезонке. До травмы он провел два года в стартовом составе «Филадельфии», где в 2022-м отыграл лучший сезон в карьере и помог команде выйти в Супербоул LVII. В 2023-м его игра ухудшилась, и в плей-офф он остался в запасе.

До перехода в «Иглс» Брэдберри выступал за «Каролину» и «Джайентс».