«Филадельфия» отчислит корнербека Джеймса Брэдберри перед открытием рынка свободных агентов
«Филадельфия Иглс» уведомили корнербека Джеймса Брэдберри, что он будет отчислен, сообщает ESPN.
Этот шаг сэкономит клубу $2,1 млн под потолком зарплат на 2025 год. Агент Брэдберри уже получил разрешение на переговоры с другими клубами.
31-летний Брэдберри пропустил сезон-2024 из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в предсезонке. До травмы он провел два года в стартовом составе «Филадельфии», где в 2022-м отыграл лучший сезон в карьере и помог команде выйти в Супербоул LVII. В 2023-м его игра ухудшилась, и в плей-офф он остался в запасе.
До перехода в «Иглс» Брэдберри выступал за «Каролину» и «Джайентс».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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