0

«Филадельфия» расстанется с шестикратным участником Матча звезд Дэриусом Слэем

Клуб НФЛ «Филадельфия Иглс» планирует расстаться с корнербеком Дэриусом Слэем, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники. Его увольнение будет оформлено после 1 июня, что позволит команде сэкономить 4,3 миллиона долларов под потолком зарплат.

На данный момент у «Иглс» около 20 миллионов долларов свободных денег под потолком. Вскоре команду могут покинуть и другие ключевые игроки, такие как лайнбекер Зак Бон, линейные защиты Джош Суэт и Милтон Уильямс, а также гард Мекай Бектон.

В прошлом году «Филадельфия» выбрала на драфте корнербеков Куиньона Митчелла и Купера Дежина, которые ярко проявили себя в дебютном сезоне. Генеральный менеджер Хауи Розман ранее говорил о необходимости делать ставку на молодых игроков, особенно с учетом дорогостоящих контрактов лидеров состава.

Слэй, которому в январе исполнилось 34 года, провел в «Филадельфии» пять сезонов и был капитаном команды. В минувшем году он сыграл 14 матчей, сбил 13 передач, спровоцировал один фамбл, подобрал один фамбл и оформил 49 захватов.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoДариус Слэй
logoНФЛ
logoФиладельфия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игроки «Филадельфии» посетят Белый дом, если получат приглашение
26 февраля, 15:20
Джейсон Питерс завершил карьеру после 20 сезонов в НФЛ
26 февраля, 09:04
Главные новости
«Филадельфия» сделала Баркли самым высокооплачиваемым раннинбеком в истории НФЛ
сегодня, 19:43
Шон Маквей — об обновлении контракта Стэффорда: «Стал спать спокойнее по ночам»
сегодня, 15:04
Джимми Джонсон завершил комментаторскую карьеру на Fox Sports
сегодня, 13:58
«Грин-Бэй» продлил контракт с лайнбекером Айзеей Макдаффи на два года
сегодня, 11:45
«Миннесота» не станет использовать франчайз-тег в отношении Сэма Дарнолда
сегодня, 09:35
«Цинциннати» второй год подряд применил франчайз-тег в отношении ресивера Ти Хиггинса
2сегодня, 07:29
Никто из ресиверов на съезде скаутов не побил рекорд Зейвьера Уорти на 40 ярдах. Ближе всех оказался его бывший одноклубник
2 марта, 10:24
«Сан-Франциско» готов обменять Брэндона Айюка
12 марта, 08:14
«Фотинайнерс» обменяли ресивера Дибо Сэмюэла в «Вашингтон» за выбор в пятом раунде драфта
12 марта, 06:04
HBO ведет переговоры о съемках документального сериала Hard Knocks с командой Билла Беличика
1 марта, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01
Задержаны подозреваемые в ограблении домов Патрика Махоумса, Трэвиса Келси и Джо Бурроу
21 февраля, 15:40
Центру «Филадельфии» Кэму Джургенсу провели операцию на спине после Супербоула
21 февраля, 11:32
«Нью-Орлеан» назначил Дага Нассмайера координатором нападения
21 февраля, 08:19
Гард «Далласа» Зак Мартин завершил карьеру
21 февраля, 06:14
«Филадельфия» назначила Кевина Патулло координатором нападения
20 февраля, 09:21