«Филадельфия» сделала Баркли самым высокооплачиваемым раннинбеком в истории НФЛ
Раннинбек «Филадельфии» Сейкуон Баркли подписал новый двухлетний контракт на $41,2 млн, сообщают источники ESPN. Эта сделка делает его самым высокооплачиваемым бегущим в истории лиги.
Впервые в НФЛ раннинбек будет зарабатывать более $20 млн в год.
В контракте предусмотрены бонусы, которые могут принести ему ещё $15 млн. Гарантированная сумма — $36 млн.
Баркли подписал контракт спустя год после перехода в «Иглс».
В своем первом сезоне за «Филадельфию» он установил рекорд НФЛ по выносным ярдам за сезон (включая игры плей-офф), превзойдя достижение Террелла Дэвиса. Баркли набрал 2005 ярдов в регулярном чемпионате и ещё 499 — в плей-офф, доведя общий результат до 2504 ярдов.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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