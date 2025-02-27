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Аарон Роджерс хочет играть за «Рэмс» вместе с Давантеем Адамсом

Покидающий «Джетс» квотербек Аарон Роджерс рассматривает «Рэмс» как приоритетное место для продолжения карьеры. Об этом сообщает New York Daily News.

Переход Роджерса возможен в случае ухода Мэттью Стэффорда, который получил разрешение на переговоры с другими командами. Среди потенциальных вариантов для него называются «Рейдерс», «Джайентс» и «Стилерс».

Роджерса связывает с «Рэмс» несколько факторов. В клубе недавно получил должность старшего ассистента в нападении его бывший тренер квотербеков в «Грин-Бэй» Алекс Ван Пелт (2014–2017). Кроме того, Роджерс владеет домом в Малибу и заинтересован в игре за претендующую на чемпионство команду.

Также Роджерс хочет видеть в Лос-Анджелесе ресивера Давантея Адамса, с которым играл в «Пэкерс». У «Джетс», где сейчас выступает Адамс, есть возможность освободить $29,88 млн под потолком зарплат, расторгнув с ним контракт.

Не исключено, что зарплатные ожидания станут ключевым фактором в переговорах. Стэффорд претендует на контракт около $50 млн в год, в то время как Роджерс может согласиться на более скромные условия.

В прошлом сезоне «Рэмс» стали победителями НФК Запад и дошли до дивизионного раунда плей-офф, уступив «Иглс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
logoЛос-Анджелес Рэмс
logoДаванте Адамс
logoНФЛ
logoАарон Роджерс
logoНью-Йорк Джетс
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