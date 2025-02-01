Координатором нападения «Джетс» стал специалист из «Детройта» Таннер Ингстренд

Координатор пасовой игры «Детройт Лайонс» Таннер Ингстренд перешел на должность координатора нападения «Нью-Йорк Джетс».

42-летний специалист проработал в нынешней должности 3 сезона, до этого он был ассистентом в нападении «Лайонс».

Ингстренд играл квотербеком в университете Сан-Диего Стейт в начале нулевых, после чего был ассистентом Джима Харбо в университете Сан-Диего.

Ранее «Нью-Йорк Джетс» возглавил координатор защиты «Детройт Лайонс» Аарон Гленн.