Координатором нападения «Джетс» стал специалист из «Детройта» Таннер Ингстренд
Координатор пасовой игры «Детройт Лайонс» Таннер Ингстренд перешел на должность координатора нападения «Нью-Йорк Джетс».
42-летний специалист проработал в нынешней должности 3 сезона, до этого он был ассистентом в нападении «Лайонс».
Ингстренд играл квотербеком в университете Сан-Диего Стейт в начале нулевых, после чего был ассистентом Джима Харбо в университете Сан-Диего.
Ранее «Нью-Йорк Джетс» возглавил координатор защиты «Детройт Лайонс» Аарон Гленн.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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