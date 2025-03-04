Джимми Джонсон завершил комментаторскую карьеру на Fox Sports

Тренер Зала славы и комментатор Джимми Джонсон объявил о завершении работы на Fox Sports. Он провел в эфире 31 год, освещая НФЛ.

Джонсону 81 год. О своем решении он сообщил в программе «The Herd With Colin Cowherd». Джонсон признался, что работа на Fox Sports была самым увлекательным этапом его карьеры.

Как тренер он выигрывал два Супербоула с «Даллас Каубойс» (сезоны-1992 и 1993). В 1987 году он привел университет Майами к чемпионскому титулу в студенческом футболе.

На Fox Sports Джонсон работал в студии с Куртом Менефи, Терри Брэдшоу, Хауи Лонгом и Майклом Стрейхэном.