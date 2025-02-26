Игроки «Филадельфии» посетят Белый дом, если получат приглашение
Футболисты «Иглс» готовы принять приглашение от президента США Дональда Трампа и посетить Белый дом после победы в Супербоуле LIX. Об этом сообщает ESPN.
Ранее в СМИ появились слухи, что команда намерена отказаться от визита, как это было в 2018 году, но они не подтвердились. Представитель Белого дома заявил Axios, что от «Филадельфии» не поступало отказа.
В 2018 году «Иглс» отказались от приглашения после победы в Супербоуле LII. Тогда Трамп отменил визит в последний момент, так как часть игроков планировала бойкот мероприятия. С тех пор при его администрации ни один клуб НФЛ не посещал Белый дом после победы в Супербоуле.
Если приглашение поступит и «Филадельфия» его примет, то команда станет первой, кто побывает в Белом доме во время второго срока Трампа.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий