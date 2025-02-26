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Джейсон Питерс завершил карьеру после 20 сезонов в НФЛ

Линейный нападения «Сиэтла» Джейсон Питерс объявил о завершении карьеры после 20 сезонов в НФЛ.

Генеральный менеджер «Сихокс» Джон Шнайдер сообщил на съезде скаутов НФЛ в Индианаполисе, что 43-летний Питерс войдет в управленческий состав клуба. Он будет помогать вице-президенту по работе с игроками Морису Келли.

Питерс — двукратный участник символической сборной, девятикратный участник Матча звезд и член символической команды НФЛ 2010-х годов. В составе «Иглс» он выиграл Супербоул в сезоне–2017, но не вышел на поле в решающем матче из-за травмы.

Не будучи выбранным на драфте, Питерс начал карьеру в «Баффало» в 2004 году, где выступал до 2008 года, после чего был обменян в «Филадельфию». В составе «Иглс» он провел 11 сезонов и стал одним из лучших левых тэклов лиги, несмотря на тяжёлые травмы, включая разрыв ахиллова сухожилия, из-за которого он пропустил весь сезон–2012. Завершал карьеру Питерс, проведя по одному сезону за «Чикаго», «Даллас» и «Сиэтл».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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