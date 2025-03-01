«Рэмс» продлили контракт с левым тэклом Алариком Джексоном на три года

«Лос-Анджелес Рэмс» заключили новое соглашение с левым тэклом Алариком Джексоном. Контракт рассчитан на три года, максимальная сумма сделки — 57 миллионов долларов, из которых 35 миллионов гарантированы.

Джексон мог стать свободным агентом и получил бы высокий интерес на рынке. В рейтинге 101 лучших свободных агентов от Грегга Розенталя он занимал 29-е место и входил в тройку лучших тэклов.

В 2024 году Джексон сыграл более 1000 снэпов, допустил всего четыре сэка и получил оценку 78.4 от Pro Football Focus. По этому показателю он занял пятое место среди всех игроков нападения, которые могли выйти на рынок свободных агентов. Джексон стал одним из 13 тэклов, чей рейтинг PFF в блокировке паса и выноса превышал 75.0.

26-летний линейный присоединился к «Рэмс» в 2021 году в статусе незадрафтованного свободного агента.