Мэттью Стэффорд останется в «Рэмс» после изменения условий контракта

Квотербек «Лос-Анджелес Рэмс» Мэттью Стэффорд договорился с клубом об изменении условий контракта и продолжит карьеру в команде.

Ранее сообщалось, что «Рэмс» разрешили Стэффорду провести переговоры с другими клубами. По данным инсайдеров, игрок общался с представителями «Нью-Йорк Джайентс» и «Лас-Вегас Рейдерс».

По информации инсайдера NFL Network Иэна Рапопорта, Стэффорд мог получить более выгодные финансовые условия в других командах, но выбрал вариант с «Рэмс». Подробности обновленного контракта станут известны после открытия рынка свободных агентов 12 марта.

В сезоне-2024 Стэффорд сыграл 16 матчей, набрал 4 200 ярдов, сделал 28 тачдаунов при 10 перехватах и 65,8% точных пасов. «Рэмс» завершили регулярный чемпионат с результатом 11-6, выиграли Запад НФК и вышли в плей-офф, где уступили «Филадельфии» (22:28) в дивизионном раунде.