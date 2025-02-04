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«Рэмс» намерены в ближайшее время обменять ресивера Купера Каппа

Ресивер «Лос-Анджелес Рэмс» Купер Капп сообщил о намерении клуба обменять его в самое ближайшее время.

«Я не согласен с этим решением и всегда считал, что отыграю в Лос-Анджелесе от начала и до конца», — прокомментировал информацию Капп.

В июне ресиверу исполнится 32 года. В 2025 году он должен заработать $20 млн.

В сезоне–2021 Капп завоевал «тройную корону», став лидером НФЛ по приемам (145), ярдам на приеме (1,947) и тачдаунам на приеме (16).

Также он был признан MVP Супербоула LIII.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoЛос-Анджелес Рэмс
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