«Рэмс» намерены в ближайшее время обменять ресивера Купера Каппа

Ресивер «Лос-Анджелес Рэмс» Купер Капп сообщил о намерении клуба обменять его в самое ближайшее время.

«Я не согласен с этим решением и всегда считал, что отыграю в Лос-Анджелесе от начала и до конца», — прокомментировал информацию Капп.

В июне ресиверу исполнится 32 года. В 2025 году он должен заработать $20 млн.

В сезоне–2021 Капп завоевал «тройную корону», став лидером НФЛ по приемам (145), ярдам на приеме (1,947) и тачдаунам на приеме (16).

Также он был признан MVP Супербоула LIII.