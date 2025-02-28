Потолок зарплат НФЛ на сезон-2025 установлен на уровне $279,2 млн
Лига и профсоюз игроков НФЛ согласовали потолок зарплат на сезон-2025 — он составит $279,2 млн на команду. Об этом сообщает NFL Network со ссылкой на источники.
Новый лимит на $23,8 млн выше прошлогоднего ($255,4 млн) и стал очередным финансовым рекордом НФЛ.
По сравнению с 2018 годом ($177 млн) потолок зарплат увеличился более чем на $100 млн, а с 2005-го ($85,5 млн) — почти на $200 млн. Единственным исключением стал 2021 год, когда из-за пандемии произошло временное снижение.
Общий фонд выплат игрокам, включая бонусы и льготы, в 2025 году составит $362,48 млн на команду. Новый финансовый год в НФЛ официально начнется 12 марта.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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