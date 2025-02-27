НФЛ может изменить правила овертайма в регулярном сезоне

Лига намерена распространить формат овертайма из плей-офф на матчи регулярного сезона. Об этом сообщил вице-президент по футбольным операциям Трой Винсент.

Сейчас в играх регулярки овертайм заканчивается, если команда, получившая мяч первой, зарабатывает тачдаун. В плей-офф обе команды гарантированно получают по одному владению. Согласно данным NFL Network, с 2017 по 2024 год команды, начинавшие овертайм в нападении, выигрывали 56,8% матчей, тогда как в период 2001–2011 этот показатель составлял 55,4%.

Также лига рассматривает возможное расширение видеопросмотра. Однако Винсент уточнил, что система видеопомощи будет работать только при наличии флага, выброшенного судьей. Возможность вмешательства офиса НФЛ в принятие решений без фиксации нарушения на поле не рассматривается.

Все возможные изменения будут вынесены на голосование во время Ежегодного собрания лиги, которое пройдет 30 марта – 2 апреля в Палм-Бич, Флорида.