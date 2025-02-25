«Грин-Бэй» предложил запретить туш-пуш. Этот вид розыгрыша помог «Филадельфии» выиграть Супербоул

«Грин-Бэй Пэкерс» предложили запретить туш-пуш — разновидность квотербек-сника, который активно использует «Филадельфия». Об этом сообщил NFL Network.

Туш-пуш отличается от классического квотербек-сника тем, что после снэпа игроки атаки толкают квотербека вперед. Это помогает «Иглс» успешно реализовывать розыгрыш в коротких ситуациях. В сезоне-2024 Джейлен Хертс сделал 14 выносных тачдаунов, что стало пятым результатом в лиге.

Запретить этот розыгрыш будет возможно только в том случае, если удастся доказать его травмоопасность. Вопрос рассмотрят 30 марта на ежегодном собрании владельцев клубов НФЛ.