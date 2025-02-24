НФЛ может изменить правила начального удара и расширить полномочия видеоассистентов

НФЛ рассматривает перенос точки начала драйва после тачбека на 35-ярдовую линию принимающей команды (вместо текущих 30 ярдов). Это должно заставить кикеров избегать тачбеков и чаще посылать мяч в игровую зону.

Также обсуждается возможность переноса линии ввода мяча в игру назад – с 30-ярдовой на 25-ярдовую линию, что тоже увеличит вероятность возвратов.

Комитет по соревнованиям и тренеры спецбригад ищут способы повысить шансы на успешный подбор онсайд-кика. В числе предложений – изменение расстановки игроков или введение альтернативных вариантов, например, розыгрыш четвертого дауна вместо традиционного онсайд-кика. Для утверждения нововведений потребуется одобрение 24 из 32 клубов.

Лига также изучает возможность расширения роли видеоассистентов. Планируется разрешить пересмотр эпизодов с грубостью против пасующего, захватом за маску и другими нарушениями. Однако лига не рассматривает использование видеоассистентов для оценки субъективных нарушений или добавления флагов, если они изначально не были зафиксированы на поле.

Рассмотрение предложений пройдет на ежегодном собрании владельцев клубов, которое начнется 30 марта.