Бывший сейфти «Атланты» Киану Нил завершил карьеру в 29 лет

Сейфти Киану Нил объявил о завершении карьеры после восьми сезонов в НФЛ. Он не играл в 2024 году и в воскресенье сообщил о своем решении в социальных сетях.

«Бог благословил меня и мою семью во многих отношениях, особенно в футболе. 20 лет назад я начал этот путь, и сегодня завершаю карьеру в НФЛ. Бог всегда находит правильное время», — написал Нил в социальных сетях.

«Фэлконс» выбрали Нила под 17-м номером на драфте-2016. В дебютном сезоне он вышел в старте 14 раз и сделал 106 захватов. Следующий год стал для него лучшим: 116 захватов, 4 захвата с потерей ярдов, 3 спровоцированных фамбла и 1 перехват позволили ему впервые и единственный раз попасть в Матч звезд.

После окончания контракта новичка Нил по сезону выступал за «Даллас», «Тампу» и «Питтсбург». В «Каубойс» он временно перешел на позицию лайнбекера.

За 89 матчей в НФЛ Нил сделал 523 захвата, 22 захвата с потерей ярдов, 11 ударов квотербека, 8 спровоцированных фамблов, 4 перехвата и 2,5 сэка.