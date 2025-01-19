Возглавлявший «Джетс» в этом сезоне Джефф Улбрик назначен координатором защиты «Атланты»

Клуб НФЛ «Атланта Фэлконс» назначил координатором защиты Джеффа Улбрика.

Улбрик по ходу завершившегося регулярного сезона исполнял обязанности главного тренера «Нью-Йорк Джетс» после увольнения Роберта Сале.

Улбрик уже работал в «Атланте» с 2015-го по 2020-й, начиная с позиции тренера лайнбекеров и заканчивая ролью координатора защиты под руководством Рахима Морриса, нынешнего главного тренера «Фэлконс».

По завершении сезона–2024 с результатом 8–9 «Атланта» отправила в отставку координатора защиты Джимми Лейка.

Защита «Фэлконс» в прошедшем сезоне пропускала по 24.9 очка за игру и 345.2 ярда за игру, финишировав на 23-м месте по обоим показателям.