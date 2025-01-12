«Атланта» отправила в отставку координатора защиты
Координатор защиты «Атланта Фэлконс» Джимми Лейк отправлен в отставку после первого же сезона работы в клубе.
С ним также был уволен тренер линии защиты Джей Роджерс.
До прихода в «Атланту» Лейк работал ассистентом главного тренера «Лос-Анджелес Рэмс» Шона Маквея.
Защита «Фэлконс» закончила сезон на 23-м месте в лиге по пропущенным очкам (24.9 за игру) и ярдам (345.2). В последней игре регулярки «Атланта» пропустила 44 очка от «Каролина Пэнтерс» и лишилась шансов на выход в плей-офф.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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