«Атланта» отправила в отставку координатора защиты

Координатор защиты «Атланта Фэлконс» Джимми Лейк отправлен в отставку после первого же сезона работы в клубе.

С ним также был уволен тренер линии защиты Джей Роджерс.

До прихода в «Атланту» Лейк работал ассистентом главного тренера «Лос-Анджелес Рэмс» Шона Маквея.

Защита «Фэлконс» закончила сезон на 23-м месте в лиге по пропущенным очкам (24.9 за игру) и ярдам (345.2). В последней игре регулярки «Атланта» пропустила 44 очка от «Каролина Пэнтерс» и лишилась шансов на выход в плей-офф.