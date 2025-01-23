«Цинциннати» назначил координатором защиты специалиста из университета Нотр-Дама
Новым координатором защиты «Цинциннати Бенгалс» стал Ал Голден.
В прошлом сезоне Голден занимал аналогичную должность в университете Нотр-Дама. Команда «Файтинг Айриш» дошла до финала студенческого плей-офф, где уступила «Огайо Стейт» (23:34).
Ранее Голден работал в штабе «Бенгалс» на позиции тренера лайнбекеров.
По итогам сезона–2024 «Цинциннати» отправил в отставку координатора защиты Лу Анарумо.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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